Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) rozpoczęła kontrolę 2 895 pojazdów należących do autonomicznego działu Alphabetu — Waymo. Regulator bada zgłoszenia dotyczące naruszeń bezpieczeństwa ruchu związanych z zachowaniem pojazdów podczas spotkania z autobusami szkolnymi, informuje Channel NewsAsia.

Kontrola aktualizacji oprogramowania

NHTSA ustali, czy aktualizacja oprogramowania, którą Waymo wdrożyło w ramach akcji serwisowej w grudniu 2025 roku, usunęła wykrytą wadę. Według regulatora mogła ona powodować, że pojazdy po początkowym zwolnieniu lub zatrzymaniu przejeżdżały obok autobusu szkolnego z włączonymi czerwonymi migającymi światłami lub wysuniętym znakiem stop.

Urząd zaznaczył, że większość odnotowanych incydentów miała miejsce po listopadzie 2025 roku, gdy Waymo poinformowało o zakończeniu poprawki oprogramowania dla wszystkich pojazdów, których dotyczyła.

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Oddzielne dochodzenie w Kalifornii

W ramach nowej kontroli NHTSA oceni wystarczalność rozwiązania zastosowanego przez Waymo oraz ustali przyczyny incydentów, które miały miejsce po aktualizacji.

Osobno w styczniu regulator rozpoczął dochodzenie po tym, jak autonomiczny pojazd Waymo zderzył się z dzieckiem w pobliżu szkoły podstawowej w Santa Monica w Kalifornii.

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