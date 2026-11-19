W Wielkiej Brytanii naukowcy stwierdzili związek między częstą pracą na nocnych zmianach a niewielkimi różnicami w strukturze serca i pracy mięśnia sercowego. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.

Dane ponad 42 tysięcy osób

Autorzy przeanalizowali dane z prospektywnej kohorty UK Biobank, obejmującej 42 671 kobiet i mężczyzn. Średni wiek uczestników na początku badania wynosił 52 lata, a 1322 osoby zgłosiły, że często pracują na nocnych zmianach. Do analizy nie włączono uczestników, którzy na początku badania mieli choroby układu sercowo-naczyniowego.

Wyniki rezonansu magnetycznego serca wykazały, że osoby często pracujące w nocy miały nieco grubsze ściany serca w stosunku do rozmiaru głównej komory pompującej oraz nieznacznie mniejsze komory serca. Stwierdzono także niewielką różnicę w jednym ze wskaźników skurczu mięśnia sercowego. Jednocześnie naukowcy nie odnotowali istotnej różnicy we ფრakcji wyrzutowej, standardowym wskaźniku ogólnej funkcji pompowania serca.

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Różnice we wskaźnikach krwi

Częsta praca w nocy była również związana z różnicami w niektórych biomarkerach krwi. W szczególności uczestnicy mieli niższe poziomy DHA — kwasu tłuszczowego omega-3 związanego ze zdrowiem serca i naczyń — a także niektórych wskaźników związanych z lipoproteinami o wysokiej gęstości. Jednocześnie mieli wyższe markery związane z triglicerydami i stanem zapalnym.

Autor badania Muwei Li z Uniwersytetu w Zhengzhou podkreślił, że praca miała charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że nocne zmiany bezpośrednio uszkadzają serce. Stwierdzone różnice były niewielkimi średnimi wskaźnikami na poziomie populacji i nie oznaczają, że u wszystkich pracowników nocnych zmian wystąpi choroba serca lub niewydolność serca.

Naukowcy zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania z powtarzanymi ocenami harmonogramu pracy nocnej i obrazowaniem serca. Wskazali również na ograniczenia: uczestnicy UK Biobank byli głównie zdrowymi ochotnikami pochodzenia europejskiego, co ogranicza możliwość uogólnienia wyników na inne grupy ludności.

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