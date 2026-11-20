Rząd Niderlandów przedstawił plan rozwoju krajowej bazy technologicznej i przemysłowej sektora obronnego do 2030 roku. Na jego realizację przewidziano 1,6 mld euro. Celem programu jest zwiększenie krajowego przemysłu obronnego o 40% i podniesienie przychodów sektora do około 15 mld euro, informuje Defense News.

Za priorytety uznano zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową, dowodzenie oparte na danych i odporność cyfrową, systemy bezzałogowe i autonomiczne, a także zabezpieczenie wojsk. Rząd zaznaczył, że charakter wojny zmienia się pod wpływem technologii kosmicznych, widma elektromagnetycznego, sztucznej inteligencji, środków cybernetycznych, dronów i broni dalekiego zasięgu.

Produkcja i dostawy

Z całkowitego budżetu 600 mln euro zostanie przeznaczone na ekosystemy przemysłowe i zwiększanie skali produkcji, 320 mln euro na współpracę międzynarodową, a kolejne 150 mln euro na zwiększenie odporności łańcuchów dostaw. Rząd oczekuje również, że krajowa część przychodów przemysłu obronnego wzrośnie o 50% i przekroczy 10 mld euro do 2030 roku, podczas gdy eksport ma wzrosnąć o około 25%.

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Od 2027 roku Ministerstwo Obrony planuje przywiązywać większą wagę do pochodzenia produktów i dostawców podczas zamówień. Od pierwszego kwartału 2028 roku mają zostać wprowadzone nowe zasady zamówień, które będą uwzględniać pochodzenie surowców i komponentów, a także przejrzystość łańcuchów dostaw.

Fundusz i instytut

Aby poprawić dostęp firm obronnych do finansowania, Ministerstwo Obrony wraz z Invest-NL utworzy fundusz o wartości 200 mln euro dla przedsiębiorstw podwójnego zastosowania w sektorach obronności i bezpieczeństwa. W 2028 roku planowane jest także utworzenie Narodowego Instytutu Technologii Obronnych. Jego roczny budżet ma wzrosnąć do 350 mln euro do 2030 roku, a zadaniem instytutu będzie przyspieszenie innowacji i zwiększanie skali produkcji.

Niderlandy zamierzają wzmocnić ochronę strategicznie ważnych firm obronnych przed niepożądanymi przejęciami i inwestycjami, a także przed wyciekiem wrażliwych technologii i wiedzy eksperckiej. Dodatkowe instrumenty prawne w tym celu planowane są od 2028 roku. Kraj zamierza również współpracować w priorytetowych obszarach z Belgią, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i państwami Europy Północnej.

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