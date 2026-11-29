W Hadze w Niderlandach Niderlandy i Indonezja będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu wysokiego szczebla Globalnego Sojuszu na rzecz Realizacji Rozwiązania Dwupaństwowego. 29 listopada poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego

W niedzielę Niderlandy obchodziły Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. W poście w serwisie społecznościowym X Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niderlandów potwierdziło poparcie dla sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami, opartego na uzgodnionym rozwiązaniu dwupaństwowym.

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Resort oświadczył również, że Niderlandy będą gospodarzem tego spotkania razem z Indonezją. Ministerstwo powiązało organizację wydarzenia ze swoim poparciem dla tego podejścia do uregulowania konfliktu.

Spotkanie w Hadze

Według agencji celem spotkania jest przekształcenie politycznego poparcia w skoordynowane działania na rzecz zachowania palestyńskiej państwowości, przestrzegania prawa międzynarodowego i zakończenia izraelskiej okupacji.

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