Holandia sprzeciwiła się inicjatywie Kongresu USA, która zakłada zaostrzenie ograniczeń dotyczących sprzedaży Chinom zaawansowanego sprzętu do produkcji mikrochipów, w tym produktów holenderskiej firmy ASML. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju nazwało niedopuszczalną próbę Waszyngtonu ustanawiania zasad dla holenderskich firm, informuje Politico.

Spór o zasady eksportu

Dwupartyjny projekt ustawy MATCH Act proponuje przyznanie sojusznikom USA, w tym Holandii i Japonii, 150 dni na dostosowanie ograniczeń dotyczących sprzedaży i serwisowania zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów w Chinach do amerykańskich zasad. Jeśli tak się nie stanie lub państwa nie wykażą postępów, projekt przewiduje obowiązek jednostronnego rozszerzenia przez Departament Handlu USA amerykańskiej kontroli eksportu na sprzęt dostarczany z tych krajów.

Rzecznik holenderskiego MSZ oświadczył, że głównym problemem projektu ustawy jest jego eksterytorialny charakter. Według niego każde państwo samodzielnie odpowiada za politykę bezpieczeństwa narodowego i kontrolę eksportu, a środki eksterytorialne są sprzeczne z tą zasadą w relacjach między partnerami.

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Ryzyka dla ASML i dostawców

ASML jest kluczowym producentem precyzyjnych maszyn litograficznych, które służą do nanoszenia wzorów na płytki krzemowe. Chiny zapewniły w ubiegłym roku niemal jedną trzecią przychodów firmy, dlatego nowe ograniczenia mogą dodatkowo zawęzić możliwości ASML w zakresie sprzedaży i serwisowania sprzętu na rynku chińskim.

Holandia już w 2023 roku wprowadziła kontrolę eksportu mniej zaawansowanych systemów litografii głębokiego ultrafioletu DUV. Najnowocześniejszych systemów litografii w skrajnym ultrafiolecie EUV ASML nie dostarczała do Chin. MATCH Act może rozszerzyć ograniczenia na dodatkowe rodzaje sprzętu DUV oraz zaostrzyć zasady jego serwisowania w ChRL.

Dyrektor finansowy ASML Roger Dassen wcześniej ostrzegał, że dalsze ograniczenia mogą przyspieszyć rozwój konkurencyjnych technologii w Chinach. Zaniepokojenie projektem ustawy wyrażają również w Niemczech: niemiecki ZEISS produkuje precyzyjne soczewki i lustra dla maszyn ASML.

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