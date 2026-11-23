Naval Group zawarła kontrakt z holenderską firmą Van Halteren Technologies na dostawę wciągarek kotwicznych dla wariantu konwencjonalnego uderzeniowego okrętu podwodnego Scorpène. Jest to pierwszy kontrakt w sektorze okrętów podwodnych, który rozszerza współpracę Team Orka poza program Replacement Netherlands Submarine Capability, informuje European Security and Defence.

Współpraca poza programem Orka

Na czele Team Orka stoi Naval Group. Zespół obejmuje sieć holenderskich firm zaangażowanych w budowę nowych okrętów podwodnych klasy Orka dla Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów.

Rozszerzenie partnerstwa opiera się na relacjach Naval Group z holenderskim przemysłem, nawiązanych w ramach programu wymiany okrętów podwodnych. Na mocy Umowy o współpracy przemysłowej z holenderskim Ministerstwem Gospodarki Naval Group zobowiązała się wspierać długoterminową współpracę i wymianę wiedzy z holenderskim przemysłem stoczniowym.

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Dostosowanie wciągarki

W ubiegłym roku firmy podpisały kontrakt na dostawę dla okrętów podwodnych klasy Orka centralnych hydraulicznych zespołów zasilających, systemów chłodzenia i zamrażania żywności, a także wciągarek kotwicznych i kabestanów. Van Halteren Technologies wcześniej uczestniczyła w tworzeniu systemów hydraulicznych dla okrętów podwodnych klasy Walrus Królewskiej Marynarki Wojennej Niderlandów.

Dyrektor generalny Van Halteren Technologies Izaak Weerman poinformował, że konstrukcja wciągarki kotwicznej dla Orki została dostosowana do zastosowania na okrętach podwodnych Scorpène. Dyrektor Naval Group w Niderlandach Mark Donderwinkel oświadczył, że kontrakt świadczy o wartości wiedzy i doświadczenia holenderskiego przemysłu dla międzynarodowych programów firmy.

Naval Group opisuje Scorpène jako wielozadaniowy okręt podwodny o obniżonej wykrywalności, przeznaczony do operacji na dużych i małych głębokościach. Jest on przeznaczony między innymi do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, operacji specjalnych oraz zbierania danych wywiadowczych.

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