Holenderski organ ochrony danych wezwał konsumentów, by nie kupowali inteligentnych okularów z kamerami i funkcjami sztucznej inteligencji. Regulator ostrzegł, że takie urządzenia mogą naruszać prywatność osób znajdujących się w pobliżu użytkownika oraz stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa samych właścicieli, informuje TechCrunch.

Nagrywanie w miejscach publicznych

Urząd oświadczył, że używanie podłączonych do internetu okularów, które mogą stale nagrywać, do rejestrowania ludzi w miejscach publicznych jest niemal zawsze zabronione. Krytycy takich urządzeń zauważają, że mogą one służyć do filmowania ludzi bez ich zgody, w tym do prześladowania kobiet.

Niektóre modele mają świetlne wskaźniki nagrywania. Obrońcy prywatności uważają jednak, że takie sygnały są niewystarczająco widoczne. Powstały już także aplikacje mobilne zdolne wykrywać w pobliżu użytkowników inteligentnych okularów.

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Błędy podczas testów

Holenderski regulator ostrzegł także przed nieprawidłowymi i niebezpiecznymi wynikami, które mogą generować urządzenia. Podczas jednego z testów nienazwana para okularów udzieliła porad randkowych dorosłej osobie, która powiedziała, że interesuje się osobą niepełnoletnią.

W innym przypadku okulary błędnie odczytały etykietę leku i oznajmiły, że wezwały karetkę, choć do tego nie doszło. Rekomendacja holenderskich władz pojawiła się po tym, jak rząd Norwegii poinformował we wrześniu, że rozważa zakaz urządzeń z kamerami.

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