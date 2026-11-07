Reprezentacja Nigerii pokonała Japonię 2:1 w finale mistrzostw świata FIFA dziewcząt do lat 17, które odbyły się w Rabacie w Maroku. Zespół znany jako Flamingos po raz pierwszy zdobył to trofeum i został pierwszą afrykańską reprezentacją, która wygrała turniej, informuje Premium Times.

Gole w finale

Nigeryjki objęły prowadzenie w 39. minucie po strzale z dystansu Awawu Bashiru. Bramkarka Japonii Kou Kadowaki nie zdołała utrzymać piłki, która wpadła do bramki. W 47. minucie Oluebube Umejiaku podwoiła przewagę Nigerii.

Japońska drużyna zmniejszyła stratę w 80. minucie, gdy bramkę zdobyła Fuki Ito. W doliczonym czasie gry Nigeryjki utrzymały minimalne prowadzenie i doprowadziły mecz do zwycięstwa na boisku Kompleksu Piłkarskiego Mohammeda VI.

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Droga do tytułu

Kampania Nigerii w turnieju rozpoczęła się od porażki z Polską 1:2. Następnie zespół Akema Busariego pokonał Portoryko oraz broniące tytułu mistrzynie z Korei Północnej w fazie grupowej, a w play-offach zwyciężył Meksyk i Wenezuelę.

W półfinale Flamingos pokonały Brazylię 3:1, a Bashiru zdobyła dwie bramki. Wynik ten zapewnił Nigerii awans do pierwszego w historii finału tych rozgrywek. Przed obecnym turniejem najlepszym wynikiem zespołu było trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 2022 roku w Indiach.

Japonia wygrała turniej w 2014 roku i była finalistką w 2010 oraz 2016 roku. Porażka z Nigerią była niepowodzeniem japońskiej reprezentacji w jej czwartym finale. Mecz w Rabacie z trybun oglądali prezydent FIFA Gianni Infantino oraz prezydent Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Patrice Motsepe.

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