Reprezentacja Nigerii pokonała w Uyo Tanzanię 3:1 w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki 2027. Napastnik Tolu Arokodare zdobył dwie bramki po wejściu z ławki rezerwowych, a pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Alhassan Yusuf. Poinformował o tym BBC Sport.

Dublet Arokodare po przerwie

Nigeryjczycy objęli prowadzenie już w drugiej minucie: Yusuf zdobył bramkę po podaniu Ademoli Lookmana. Tanzania wyrównała po pół godzinie gry za sprawą Alphonce'a Msangi.

Arokodare pojawił się na boisku po przerwie i w 52. minucie przywrócił gospodarzom prowadzenie, kierując do siatki niskie podanie Wilfreda Ndidiego. Osiem minut później napastnik, który gra w Ajaksie na zasadzie sezonowego wypożyczenia z Wolverhampton, przyjął podanie Mosesa Usora z lewej strony i zdobył trzecią bramkę dla Nigerii.

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Sytuacja w grupie

Po trzech meczach zespół Erica Chelle'a traci jeden punkt do lidera grupy L, Gwinei Bissau. Tanzania, jako jeden z gospodarzy turnieju finałowego, ma już zapewniony awans do Pucharu Narodów Afryki, podczas gdy Nigeria walczy o jedyne miejsce kwalifikacyjne w grupie.

W innych meczach eliminacyjnych Libia wygrała na wyjeździe z Tunezją 2:0, a Kenia uratowała remis 2:2 w spotkaniu z RPA w 90. minucie. Burkina Faso pokonało Mauretanię 1:0 dzięki bramce Elohima Kaboré w 94. minucie, a Etiopia wygrała z Mozambikiem 1:0.

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