Nigeria wraz z sześcioma krajami Afryki Zachodniej promuje propozycję utworzenia ściśle chronionego morskiego obszaru chronionego na wodach otwartych, w strefie zbiegu Prądu Gwinejskiego i Prądu Kanaryjskiego. Nigeria pracuje nad inicjatywą za pośrednictwem Zachodnioafrykańskiego Komitetu Koordynacyjnego BBNJ, podaje Premium Times Nigeria.

Stanowisko Nigerii przedstawiła krajowa koordynatorka tego państwa ds. Konwencji o różnorodności biologicznej, Sikeade Egbuwalo, podczas wydarzenia BBNJ First Movers poświęconego realizacji globalnego celu 30×30. Zakłada on ochronę co najmniej 30% światowych obszarów lądowych i morskich do 2030 roku.

Koordynacja regionalna

Według Egbuwalo, aby skutecznie chronić ocean, kraje muszą działać wspólnie, ponieważ ekosystemy morskie oraz związane z nimi źródła utrzymania nie są ograniczone granicami państwowymi. Strefa zbiegu Prądu Gwinejskiego i Prądu Kanaryjskiego ma istotne znaczenie dla bioróżnorodności, gatunków migrujących i populacji ryb łączących wody otwarte z wodami krajowymi.

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Nigeryjska przedstawicielka podkreśliła, że realizacja celu 30×30 nie powinna sprowadzać się wyłącznie do formalnego wyznaczenia części oceanu jako chronionej. Jak zaznaczyła, sieci morskich obszarów chronionych muszą być reprezentatywne ekologicznie, wzajemnie połączone i odpowiednio zarządzane. Współpraca państw, jak wskazała, umożliwi łączenie zasobów naukowych, wymianę danych morskich oraz wskazywanie obszarów, w których ochrona przyniesie największy efekt ekologiczny.

Rybołówstwo, kontrola i finansowanie

Egbuwalo wezwała również do łączenia ochrony morza z zarządzaniem rybołówstwem, bezpieczeństwem żywnościowym i ochroną społeczności przybrzeżnych. Przy ocenie proponowanego obszaru Nigeria uwzględniła gatunki ważne dla wyżywienia, gospodarki i kultury lokalnych społeczności, w tym potrzeby rybaków prowadzących drobne rybołówstwo, kobiet zajmujących się przetwórstwem i handlem rybami oraz innych użytkowników oceanu.

Wśród kluczowych warunków inicjatywy nigeryjska przedstawicielka wymieniła monitorowanie, kontrolę i egzekwowanie prawa, w tym wspólny nadzór, obserwację satelitarną, wymianę danych o ruchu statków oraz współpracę z regionalnymi organizacjami rybackimi. Wskazała również na potrzebę finansowania, technologii i rozwoju zdolności krajów rozwijających się do wdrożenia Porozumienia ONZ BBNJ o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu morskiej różnorodności biologicznej poza jurysdykcją krajową.

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