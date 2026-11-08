W Nigerii przedstawiciel Narodowej Agencji ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA) Francis Okogun oświadczył, że agencja w ostatnich miesiącach zatrzymywała obywateli RPA podejrzewanych o wwóz narkotyków do kraju. Podczas briefingu służb bezpieczeństwa w Abudży 5 listopada powiedział również, że mieszkańcy RPA rzekomo pomagają kartelom przemycać transporty narkotyków z Nigerii do innych części świata, informuje Daily Maverick.

Sprawy dotyczące heroiny i kokainy

We wrześniu NDLEA podała, że 38-letnia Jessica Ann Will z RPA została w Nigerii skazana na 25 lat więzienia za wwóz 5,75 kg heroiny. Zatrzymano ją w lipcu na międzynarodowym lotnisku im. Nnamdiego Azikiwe w Abudży: według agencji w bagażu kobiety znaleziono 14 bloków heroiny. NDLEA twierdzi, że podczas kontroli próbowała wykorzystać swojego trzyletniego syna, aby uniknąć dokładnego przeszukania.

Agencja oświadczyła również, że Will przyleciała do Abudży z Kambodży przez Dohę. Według NDLEA była ona członkinią ponadnarodowej siatki handlu narkotykami wraz z mężem lub partnerem. Daily Maverick zauważa, że partner Will został prawdopodobnie zatrzymany w RPA w lipcu.

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7 października na międzynarodowym lotnisku Murtali Muhammeda w Lagos zatrzymano inną obywatelkę RPA, zidentyfikowaną jako Qhina Beauty. NDLEA oświadczyła, że w jej dwóch torbach podróżnych znaleziono 36,65 kg kokainy podzielonej na 30 bloków. Według agencji kobieta miała lecieć do RPA przez Dohę i powiedziała śledczym, że za pomyślne dostarczenie ładunku obiecano jej 20 tys. randów.

Kolejne zatrzymanie

W październiku na lotnisku w Port Harcourt zatrzymano obywatelkę RPA Jessie Gebashe, podała NDLEA. Agencja twierdzi, że w jej bagażu ukryto niemal 33 kg konopi indyjskich. Według agencji leciała ona z Tajlandii przez Dohę i podczas przesłuchania mówiła o wcześniejszym przewożeniu narkotyków przez inne państwa afrykańskie.

Okogun złożył te oświadczenia wśród sporów dotyczących twierdzeń o udziale obywateli Nigerii w przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami w RPA. Rząd RPA informował, że według stanu na 7 lipca 2026 roku przez system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w kraju przeszło ponad 500 obywateli Nigerii w sprawach dotyczących różnych przestępstw.

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