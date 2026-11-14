Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii ostrzegło obywateli, przede wszystkim osoby z chorobami współistniejącymi, przed tranzytem przez międzynarodowe lotnisko Bole w Addis Abebie w Etiopii. Resort poinformował, że w tym roku podczas tranzytu przez stolicę Etiopii zmarli Nigeryjczycy mający problemy zdrowotne.

Ryzyko dla pasażerów

Jak podaje BBC News, nigeryjskie MSZ uważa, że podwyższone ryzyko dotyczy pasażerów z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Ministerstwo wezwało osoby, których stan może się pogarszać na dużej wysokości, do zachowania ostrożności podczas planowania trasy przez Addis Abebę oraz do wcześniejszego zasięgnięcia porady medycznej.

Jednocześnie resort podkreślił, że nie zamierza zniechęcać obywateli do podróży przez stolicę Etiopii. Ministerstwo nie ujawniło nazwisk zmarłych ani przyczyn ich śmierci.

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Wysokość Addis Abeby

Addis Abeba leży na wysokości 2334 metrów nad poziomem morza i jest jedną z najwyżej położonych stolic świata. Lotnisko Bole jest dużym węzłem lotniczym łączącym Afrykę, Bliski Wschód i Azję oraz obsługuje rocznie miliony pasażerów.

Eksperci zauważają, że na dużej wysokości powietrze jest rzadsze, dlatego do krwiobiegu trafia mniej tlenu. Z tego powodu serce musi pracować intensywniej, co może powodować komplikacje u osób z chorobami serca lub płuc. Nawet u zdrowych osób niedobór tlenu może wywoływać zawroty głowy, zmęczenie i duszność.

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