Stowarzyszenie Nigeryjskich Autorów (ANA) wezwało rząd federalny Nigerii do nadania reformom gospodarczym „ludzkiego wymiaru”, ponieważ wielu mieszkańców kraju cierpi z powodu trudności ekonomicznych i spadku poziomu życia. Prezydent ANA Usman Akanbi wygłosił to oświadczenie 30 października w Abudży podczas otwarcia 45. międzynarodowego kongresu organizacji w Miasteczku Pisarzy im. Mammana Jiyi Vatsy, informuje Premium Times Nigeria.

Akanbi przyznał, że rząd realizuje, jak to ujął, szeroko zakrojone reformy strukturalne i pracuje nad rozwojem infrastruktury. Jednocześnie podkreślił, że ich sukces należy mierzyć przede wszystkim wpływem na dobrobyt obywateli. Prezydent stowarzyszenia oświadczył, że reformy, nawet jeśli mają dobre intencje, nie powinny być postrzegane przez społeczeństwo jako kara.

Jego zdaniem władze muszą odbudować zaufanie publiczne i dać młodym Nigeryjczykom powody, by wierzyli w lepszą przyszłość. Akanbi uważa również, że dobrobyt ludności powinien pozostać jednym z głównych wyznaczników polityki państwa.

Bezpieczeństwo i drogi

Szef ANA wezwał rząd federalny do zintensyfikowania działań na rzecz przezwyciężenia zagrożeń dla bezpieczeństwa w kraju. Jak powiedział, pisarze i inne osoby podróżujące drogami są narażeni na ryzyko porwań, napadów z bronią w ręku i innych zagrożeń.

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Akanbi zwrócił uwagę na zły stan dróg w wewnętrznych regionach kraju, w tym zniszczone mosty i zaniedbane drogi. Zaznaczył, że obok proponowanych tras nadmorskich i przygranicznych więcej uwagi należy poświęcić drogom łączącym gospodarstwa z rynkami oraz wsie z miastami.

Oświadczenie przed wyborami w 2027 roku

Prezydent stowarzyszenia ostrzegł także polityków i ich zwolenników przed prowokacyjnym zachowaniem w miarę przygotowań do wyborów powszechnych w 2027 roku. Wezwał uczestników procesu politycznego do powściągliwości, aby rywalizacja wyborcza nie przerodziła się we wrogość ani przemoc.

Tematem kongresu ANA jest „Literatura, bezpieczeństwo i miejsce Nigerii w świecie”. Akanbi oświadczył, że brak bezpieczeństwa wpływa nie tylko na życie i źródła utrzymania ludzi, lecz także ogranicza kreatywność i rozwój intelektualny. W takich warunkach, jak powiedział, rolnikom trudno dotrzeć na pola, handlarzom bezpiecznie podróżować, a dzieciom uczęszczać do szkoły.

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