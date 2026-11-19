Amerykański Narodowy Instytut Starzenia się, będący częścią NIH, przeznaczył 43 mln dolarów na pięcioletnie rozszerzenie międzynarodowego badania obserwacyjnego dotyczącego dziedzicznej choroby Alzheimera o wczesnym początku. Finansowanie otrzyma projekt Dominantly Inherited Alzheimer Network Observational Study, koordynowany przez Washington University School of Medicine w St. Louis w stanie Missouri. Jak informuje News-Medical, środki mają umożliwić podwojenie liczby uczestników badania.

Badanie dziedzicznej formy choroby

Sieć DIAN powstała w 2008 roku. Od tego czasu do obserwacji włączono ponad 750 osób z rodzin, w których występują rzadkie mutacje genetyczne powodujące rozwój choroby Alzheimera w młodym wieku. Jeśli jedno z rodziców jest nosicielem takiej mutacji, każde dziecko ma 50-procentowe prawdopodobieństwo jej odziedziczenia. Niemal wszyscy nosiciele mutacji z czasem zapadają na demencję, często w wieku 40–50 lat.

Uczestnicy przechodzą takie same testy pamięci, skany mózgu oraz badania krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. Badacze porównują dane osób, które odziedziczyły mutację, ze wskaźnikami ich krewnych bez niej. Około trzy czwarte uczestników nie miało objawów w chwili przystąpienia do projektu, co umożliwia obserwację wczesnych bezobjawowych stadiów choroby.

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Wsparcie dla badań profilaktycznych

Według dyrektora sieci, profesora neurologii Erica McDade’a, przewidywalny wiek wystąpienia objawów w takich rodzinach pozwala śledzić rozwój choroby 20 lub więcej lat przed zaburzeniami pamięci. Zaznaczył on, że procesy biologiczne w tej dziedzicznej formie są podobne do tych występujących w znacznie powszechniejszej chorobie Alzheimera o późnym początku.

Projekt obserwacyjny służy również jako grupa porównawcza w badaniach klinicznych Knight Family DIAN Trials Unit, w których uczestnicy otrzymują eksperymentalne leki. Oddzielne międzynarodowe badanie profilaktyczne sprawdza, czy lek ukierunkowany na amyloid może zapobiec tworzeniu się blaszek amyloidowych u osób, którym do przewidywanego początku objawów pozostało do 25 lat.

Nowe finansowanie przewiduje również rozwój działań w Ameryce Łacińskiej, badanie nosicieli mutacji, u których objawy nie rozwinęły się nawet po spodziewanym wieku ich wystąpienia, oraz długotrwałą obserwację uczestników otrzymujących immunoterapię przeciw amyloidowi.

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