Naukowcy z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) wykryli związek między wyższymi stężeniami dwóch substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w osoczu krwi a większą częstością występowania raka piersi z ujemnym receptorem estrogenowym, czyli ER-ujemnego. Chodzi o kwas perfluorooktanowy (PFOA) i kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), informuje News-Medical.

Wyniki badania

Naukowcy zmierzyli 17 rodzajów PFAS w próbkach krwi pobranych kilka lat przed zdiagnozowaniem u uczestniczek nowotworu. Uczestniczki z najwyższymi stężeniami PFOA miały o 67% wyższą częstość ER-ujemnego raka piersi niż grupa z najniższymi poziomami tej substancji. W przypadku PFOS częstość była o 93% wyższa — niemal dwukrotnie.

Wskaźniki te odzwierciedlają względną różnicę między badanymi grupami, a nie indywidualne prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Jednocześnie badacze nie ustalili wyraźnego związku między poziomami PFOA i PFOS a ogólnym ryzykiem raka piersi.

Kogo objęło badanie

Analiza opiera się na danych z Sister Study, prowadzonego przez Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym NIH. Główne badanie objęło 50 884 kobiety w wieku od 35 do 74 lat z USA i Portoryko, zrekrutowane w latach 2003–2009. W chwili przystąpienia do badania u żadnej z nich nie zdiagnozowano raka piersi, jednak każda miała rodzoną lub przyrodnią siostrę z taką diagnozą.

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Do analizy PFAS naukowcy włączyli 1 609 kobiet, u których później rozwinął się rak piersi, a także grupę porównawczą liczącą 2 269 uczestniczek. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Clinical Oncology.

Dlaczego badano ten typ guzów

Guzy ER-ujemne nie mają receptorów, za pośrednictwem których estrogen sprzyja wzrostowi komórek nowotworowych. W porównaniu z guzami wrażliwymi na estrogen są one zwykle bardziej agresywne i wiążą się z gorszymi wynikami. Autorzy zasugerowali, że PFAS mogą wpływać na ryzyko poprzez niehormonalne mechanizmy biologiczne, w tym zmiany aktywności genów lub układu odpornościowego, jednak mechanizmy te nie były badane w tym badaniu.

PFOA i PFOS należą do grupy PFAS, często nazywanych „wiecznymi chemikaliami”, ponieważ trudno rozkładają się w środowisku i mogą pozostawać w organizmie przez lata. Stosowanie tych związków w dużej mierze zaprzestano, zastępując je nowszymi PFAS, dlatego naukowcy wezwali do odrębnej oceny możliwych zagrożeń związanych z ich zamiennikami.

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