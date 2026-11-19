W USA republikański kongresmen Nick Begich, według prognozy Decision Desk HQ, zdobędzie drugą kadencję w Izbie Reprezentantów z Alaski. Reprezentuje jedyny okręg wyborczy tego stanu w niższej izbie Kongresu.

Jak informuje The Hill, Decision Desk HQ prognozował dla Begicha 51,35% głosów wobec 48,65% jego najbliższego rywala — niezależnego kandydata Billa Hilla. Demokraci poparli Hilla.

Uczestnicy wyścigu

W czterostronnych wyborach powszechnych uczestniczyli również demokrata Eric Hafner i kandydat Partii Libertariańskiej James McDermott. Demokrata Matt Schultz zakończył swoją kampanię przed prawyborami, oświadczając, że „sama demokracja jest zagrożona”, i wezwał zwolenników do poparcia Hilla.

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Po letnich bezpartyjnych prawyborach Partia Demokratyczna Alaski również poparła Hilla, a nie Hafnera. Publikacja podała, że Hafner nie ma związków ze stanem i przebywa w więzieniu w Nowym Jorku.

Historia mandatu

Begich zdobył ten mandat dla Republikanów w 2024 roku, pokonując demokratkę Mary Peltolę. Alaska jest tradycyjnie uważana za stan, w którym dominują Republikanie, jednak wyborcy wcześniej popierali niezależnych kandydatów i umiarkowanych Demokratów. W szczególności niezależny Bill Walker został wybrany gubernatorem w 2014 roku, a Peltola wygrała wybory uzupełniające do Izby Reprezentantów w 2022 roku, a następnie zdobyła pełną kadencję.

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