Japoński Nikkei 225 spadł o ponad 7% — The Japan Times

Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 spadł rankiem 6 listopada o ponad 7% i po raz pierwszy od maja zniżkował poniżej 60 000 punktów. Według stanu na godz. 10:25 indeks tracił 7,09%, informuje The Japan Times.

Spadek po sesji w USA

Japoński rynek zareagował na znaczący spadek na Wall Street poprzedniego dnia. Indeks Nasdaq Composite spadł w nocy o 5,5% — był to jego największy spadek od kwietnia 2025 roku. Indeks S&P 500 stracił 4,4%, a Philadelphia Semiconductor Index, w którego skład wchodzi 30 największych amerykańskich firm z sektora półprzewodników, załamał się o 12,3%.

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Akcje spółek technologicznych pod presją

W Japonii najbardziej ucierpiały akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją, produkcją mikrochipów i centrami danych. Akcje Rohm potaniały o 20%, Furukawa Electric — o ponad 19%, a Resonac — o 15%. Notowania Kioxia spadły o ponad 12%, a SoftBank Group — o 11%.

Szerszy japoński indeks Topix również spadł o ponad 6% w porannym handlu. Według publikacji wyprzedaż odbywała się w warunkach rosnących obaw dotyczących inwestycji w centra danych i sztuczną inteligencję po przekonującym zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających w USA.

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