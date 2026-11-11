Sąd w San Francisco w USA wymierzył konsultantowi technicznemu Nimie Momeniemu karę od 16 lat do dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo drugiego stopnia założyciela Cash App, Boba Lee. 42-letni Momeni przebywa w więzieniu okręgowym w San Francisco od końca kwietnia 2023 roku, kiedy został zatrzymany w związku ze śmiercią Lee, informuje The Guardian.

Wystąpienia na rozprawie

Na rozprawie dotyczącej wymiaru kary wystąpili krewni obu mężczyzn oraz sam Momeni. Córka zmarłego, Scout Lee, która w chwili zabójstwa ojca miała 14 lat, powiedziała sędziemu, że po jego śmierci jej świat legł w gruzach. Oświadczyła, że Momeni odebrał jej nie tylko ojca, lecz także najlepszego przyjaciela.

Matka skazanego, Mahnaz Tayarani, wezwała sąd do uwzględnienia całego życia jej syna, a nie tylko jego przestępstwa. Momeni przeprosił i oświadczył, że nigdy nie zamierzał wyrządzić komukolwiek bólu ani cierpienia.

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Okoliczności sprawy

Bob Lee stworzył mobilną usługę płatniczą Cash App, a w chwili śmierci był dyrektorem ds. produktów w firmie kryptowalutowej MobileCoin. Jego śmierć w 2023 roku wywołała szeroki rezonans w amerykańskiej branży technologicznej.

Prokuratura twierdziła, że Momeni rozgniewał się na Lee, ponieważ ten zapoznał jego młodszą siostrę, Khazar Elyassnię, z handlarzem narkotyków. Według Elyassnii mężczyzna podał jej GHB i inne narkotyki, a następnie dopuścił się wobec niej napaści seksualnej. Prokuratorzy oświadczyli, że 4 kwietnia 2023 roku Momeni zawiózł Lee w odosobnione miejsce pod mostem Bay Bridge, zranił go nożem z kuchni swojej siostry i zostawił go na śmierć.

Podczas procesu Momeni utrzymywał, że działał w samoobronie. Twierdził, że Lee rzekomo pierwszy zaatakował go nożem po sprzeczce. Po tygodniu narad ława przysięgłych uznała Momeniego za winnego zabójstwa drugiego stopnia.

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