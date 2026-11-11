W Niemczech powstaje podstawa prawna dla działań odwetowych w cyberprzestrzeni — oświadczył minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt podczas dorocznej jesiennej konferencji Federalnego Urzędu Kryminalnego w Berlinie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Odpowiedź na ataki hybrydowe

Podczas wystąpienia Dobrindt wspomniał o niedawnych cyberatakach na systemy chłodzenia i mrożenia w supermarketach we Francji, Niemczech i innych krajach europejskich. Nazwał te incydenty atakiem hybrydowym nowego poziomu i powiedział, że wymaga on odpowiedzi na tym samym poziomie.

Według ministra należy zwiększyć konsekwencje, ryzyko i koszty dla podmiotów zagrożeń hybrydowych. Dobrindt dodał, że jest gotów wprowadzić odpowiednie środki.

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Ocena zagrożeń

Dobrindt ostrzegł, że Federacja Rosyjska — państwo-agresor — jest głównym podmiotem zagrożeń hybrydowych. Według niego takie ataki pochodzą również z Iranu i Korei Północnej.

Jak zauważa agencja, w ostatnich latach cyberataki przeciwko Niemcom nasiliły się. Ich celami były lotniska, kolej, służby państwowe, przemysł i inna infrastruktura krytyczna.

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