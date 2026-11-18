Niemcy i Austria wezwały do wyjęcia europejskiego biznesu TikToka spod kontroli chińskiej firmy ByteDance i przekazania go europejskiemu właścicielowi. Berlin i Wiedeń oświadczyły, że ma to pomóc chronić dane użytkowników i ograniczyć wpływ Chin na sieć społecznościową, informuje Politico.

Odwołanie do doświadczeń USA

Inicjatywę wysunęli niemiecki minister stanu ds. kultury Wolfram Weimer oraz austriacki sekretarz stanu ds. cyfryzacji Alexander Pröll. Nawiązuje ona do rozwoju wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Donald Trump w ubiegłym roku doprowadził do wydzielenia amerykańskiego biznesu TikToka. Chiński ByteDance zachował około 20% udziałów w nowej amerykańskiej spółce.

Prezydent USA początkowo uzasadniał ten krok względami bezpieczeństwa narodowego. Niemieccy i austriaccy urzędnicy proponują teraz podobne podejście dla Europy.

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Oświadczenia o zagrożeniach dla demokracji

We wspólnym oświadczeniu Weimer i Pröll podkreślili, że TikTok ma około 200 mln użytkowników w UE i odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu opinii publicznej oraz uczestnictwa społecznego. Rola platformy podczas wyborów jest już badana w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Organy ochrony danych ukarały także TikToka grzywną za przekazywanie danych europejskich użytkowników do Chin.

Urzędnicy nazwali TikToka widocznym zagrożeniem dla demokratycznego społeczeństwa. Ich zdaniem rozwiązanie problemu powinno zacząć się od ByteDance ze względu na jego ukierunkowanie na chińskie interesy oraz wciąż niejasne możliwości dostępu chińskiego państwa do danych milionów europejskich użytkowników.

Oświadczenie opublikowano przed spotkaniem ministrów kultury w Brukseli. Weimer i Pröll wezwali inne państwa UE do przyłączenia się do inicjatywy, jednak nie sprecyzowali, jak mogłaby wyglądać europejska struktura własności TikToka. Firma TikTok nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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