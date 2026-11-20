Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i emir Kataru, szejk Tamim bin Hamad Al Thani, podczas spotkania w Berlinie w Niemczech omówili perspektywy stworzenia nowej regionalnej architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na wspólne oświadczenie stron.

Katarskiego emira powitano z honorami wojskowymi w willi Borsig. Po rozmowach w cztery oczy Steinmeier i Al Thani odbyli spotkania z udziałem delegacji.

Konflikt z udziałem Iranu i Cieśnina Ormuz

Głównymi tematami były stosunki dwustronne, wysiłki dyplomatyczne na rzecz zakończenia konfliktu z udziałem Iranu oraz sytuacja w Cieśninie Ormuz. We wspólnym oświadczeniu zaznaczono, że prezydent Niemiec wyraził solidarność z Katarem w związku z tym, co dokument nazwał nieuzasadnionymi atakami Iranu.

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Przywódcy omówili również sposoby zakończenia konfliktu i zniesienia blokady w Cieśninie Ormuz. Osobno mówiono o średnio- i długoterminowych możliwościach dialogu, budowania zaufania oraz nowego regionalnego systemu bezpieczeństwa.

Propozycja konferencji

Steinmeier przedstawił katarskiemu emirowi pomysł konferencji na temat bezpieczeństwa i współpracy na Bliskim Wschodzie. Strony uzgodniły, że będą kontynuować wymianę poglądów na temat tej propozycji.

Al Thani zaprosił prezydenta Niemiec na Doha Forum, które odbędzie się 5–6 grudnia, aby omówić inicjatywę z innymi zainteresowanymi stronami w regionie. Niemcy i Katar potwierdziły również zamiar wzmacniania partnerstwa opartego na wspólnych interesach gospodarczych i bezpieczeństwa, prawie międzynarodowym oraz pokojowym rozwiązywaniu konfliktów.

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