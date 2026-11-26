Niemcy przygotowują rozszerzenie programu dobrowolnych powrotów Syryjczyków w 2027 roku. Wypłaty mogą wzrosnąć do 8 tys. euro na osobę dorosłą, informuje Anadolu Agency, powołując się na niemiecki dziennik Bild. Rząd RFN nie potwierdził jeszcze oficjalnie nowych kwot wypłat.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych analizuje system pomocy finansowej dla dobrowolnych powrotów w 2027 roku. Plan przewiduje uproszczenie konsultacji, przyspieszenie procedur i zwiększenie przejrzystości. Obecnie czteroosobowa rodzina może otrzymać do 3,6 tys. euro, a także zwrot kosztów lotu.

Mniej powrotów, niż oczekiwały władze

Według danych przytoczonych przez Bild, od stycznia do października 2026 roku do Syrii wróciło 5468 Syryjczyków przy wsparciu państwa. Kolejne około 3 tys. osób wyjechało bez pomocy finansowej. Proponowane zmiany mają zwiększyć liczbę dobrowolnych wyjazdów, która dotychczas nie odpowiadała celom rządu.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wielokrotnie oświadczał, że Berlin będzie zachęcał Syryjczyków, którzy przybyli do kraju po rozpoczęciu wojny domowej w Syrii w 2011 roku, do powrotu i udziału w odbudowie kraju. W marcu, podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Syrii Ahmadem asz-Szaraa, Merz powiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat do Syrii ma wrócić około 80% Syryjczyków mieszkających obecnie w Niemczech. Jednocześnie zaznaczył, że dobrze zintegrowanym Syryjczykom, którzy chcą pozostać, będzie to dozwolone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mieszkania w Syrii i bezpośrednie loty

Niemcy planują również wesprzeć projekty mieszkaniowe w Syrii. Państwowy bank rozwoju KfW ma przeznaczyć 20 mln euro z budżetu federalnego na remont lub budowę około 1500 lokali mieszkalnych dla szacunkowo 10 tys. osób, które powrócą. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2027–2029.

Niemiecka Agencja Współpracy Międzynarodowej GIZ uruchomiła w lutym projekt pilotażowy w zniszczonej wojną dzielnicy Dżobar w Damaszku. Ma on pomóc w zapewnieniu praw mieszkaniowych i majątkowych, w tym poprzez centrum doradcze dla osób powracających i mających roszczenia dotyczące własności.

Według informacji Bild, dobrowolne powroty mogą również ułatwić bezpośrednie połączenia lotnicze między Niemcami a Syrią. Linie Eurowings planują od stycznia 2027 roku wykonywać loty z Hamburga w każdy poniedziałek, a bilet w jedną stronę będzie kosztował około 200 euro. Dodatkowe cotygodniowe loty z Berlina, Düsseldorfu i Stuttgartu są również planowane na ten miesiąc.

Według oficjalnych danych w Niemczech mieszka około 1,28 mln osób o syryjskim pochodzeniu migracyjnym. Około 30% z nich ma niemieckie obywatelstwo, a kolejne 292 tys. osób przebywa pod ochroną uzupełniającą.

Czytaj nas na