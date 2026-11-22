Niemcy nie poprą finalnego projektu decyzji konferencji klimatycznej ONZ w Antalyi w Turcji. Federalny minister środowiska Carsten Schneider oświadczył, że dokument w obecnej formie jest dla Niemiec nie do przyjęcia.

Trzecia wersja dokumentu

Jak informuje Der Spiegel, Schneider skrytykował finalny projekt przygotowany przez turecką prezydencję konferencji. Jak powiedział, Niemcy nie mogą zgodzić się na trzecią wersję tekstu, przedstawioną uczestnikom przed końcowym posiedzeniem plenarnym.

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Według publikacji w projekcie nie ma zapisu o rezygnacji z paliw kopalnych. To właśnie sprawiło, że dokument jest dla Niemiec nie do przyjęcia.

Reakcja Francji

Głosowanie nad deklaracją szczytu miało odbyć się od godziny 9:00 czasu lokalnego na sali plenarnej Anadolu. Propozycje tureckiej prezydencji odrzuciła również francuska minister środowiska Monique Barbut. Oświadczyła, że nowa wersja tekstu jest jeszcze słabsza od poprzedniej.

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