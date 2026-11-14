Niemcy nie osiągną celów klimatycznych na 2030 i 2040 rok — Tagesschau

Niemcy nie osiągną własnych celów klimatycznych na 2030 i 2040 rok, a także ryzykują niewypełnienie ostatecznego celu — osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku. Do takiego wniosku w maju doszła Ekspercka Rada ds. Klimatu; wskazują na to również aktualne dane ośrodka analitycznego Agora Energiewende, informuje Tagesschau.

Według publikacji emisje gazów cieplarnianych w kraju spadają zbyt wolno. Organizacje ekologiczne i ochrony przyrody wiążą to z polityką rządu kanclerza Friedricha Merza oraz minister gospodarki Kathariny Reiche.

Krytyka polityki rządu

Krytycy wymieniają w szczególności ulgę paliwową, działania niemieckiego rządu w Brukseli na rzecz zniesienia planowanego zakazu silników spalinowych oraz planowane odroczenie europejskich regulacji dotyczących emisji metanu. Wskazują też na ustawę o modernizacji budynków, która, jak twierdzą, pozwala na używanie ogrzewania olejowego i gazowego po 2045 roku.

Obawy budzi również reforma ustawy o odnawialnych źródłach energii, omawiana w Bundestagu. Według oceny Tagesschau może ona spowolnić rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. Klimatolog Niklas Höhne z New Climate Institute oświadczył, że nie widzi wystarczających działań rządu na rzecz powstrzymania zmian klimatu, a obecne decyzje mogą, jego zdaniem, w perspektywie zwiększyć emisje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sieci i magazyny energii

W Berghülen na Jurze Szwabskiej, gdzie mieszka około 2 tysięcy osób, gmina produkuje około sześć razy więcej „zielonej” energii elektrycznej, niż zużywa. Działają tam turbiny wiatrowe, panele słoneczne na dachach publicznych i prywatnych oraz spółdzielnia energetyczna.

Jednak inwestor nie zrealizował projektu dużego magazynu bateryjnego dla nadwyżek energii elektrycznej z powodu przeszkód biurokratycznych. Burmistrz Berghülen Lukas Walter zaznaczył, że inwestorzy przede wszystkim skarżą się na powolną rozbudowę sieci elektroenergetycznych i niepewność co do parametrów reformy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

We wrześniu minister środowiska Carsten Schneider przedstawił plan stopniowego odejścia Niemiec od węgla, ropy i gazu. Jednocześnie Greenpeace twierdzi, że Schneider nie ma wystarczającego poparcia wewnątrz rządu, aby realizować skuteczną politykę klimatyczną.

Czytaj nas na