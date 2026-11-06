W Niemczech minister obrony Boris Pistorius wybrał generała porucznika Christiana Freudinga na kolejnego szefa Bundeswehry. Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało o tym w czwartek, 6 listopada, podaje Anadolu Agency.

Mianowanie w lutym 2027 roku

55-letni Freuding obecnie dowodzi niemieckimi wojskami lądowymi. Ma objąć obowiązki na nowym stanowisku w lutym 2027 roku.

Zastąpi generała Carstena Breuera, który wcześniej w tym roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO. Freuding przejdzie na nowe stanowisko z obecnie zajmowanego stanowiska dowódcy wojsk lądowych.

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Uprawnienia nowego szefa

Jako oficer Bundeswehry najwyższy rangą Freuding będzie odpowiadał za strategiczny kierunek rozwoju sił zbrojnych oraz rozbudowę ich zdolności. Nominacja oznacza zmianę personalną na najwyższym stanowisku wojskowym w Niemczech, która ma nastąpić w lutym 2027 roku.

Zanim w ubiegłym roku objął dowództwo nad wojskami lądowymi, Freuding koordynował pomoc wojskową dla Ukrainy udzielaną przez Berlin.

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