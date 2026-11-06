Niemiecki Bundestag zatwierdził kolejne przesunięcie rozpoczęcia obowiązkowego państwowego znakowania mięsa według warunków chowu zwierząt. Uruchomienie systemu, które wcześniej odłożono do 1 stycznia 2027 roku, zaplanowano obecnie na 1 października 2027 roku, informuje Der Spiegel.

Decyzję podjęto głosami frakcji parlamentarnych wchodzących w skład koalicji rządzącej. Jako powód wskazano potrzebę dodatkowego czasu na wdrożenie reformy systemu przewidzianej w umowie koalicyjnej.

Trzecie przesunięcie uruchomienia

Ustawę o państwowym znakowaniu przyjął poprzedni rząd Niemiec w 2023 roku, po kilku nieudanych próbach wprowadzenia takiego systemu. Oznakowanie ma informować kupujących o warunkach chowu zwierząt w gospodarstwach.

Początkowo system miał zacząć działać 1 sierpnia 2025 roku w odniesieniu do wieprzowiny w supermarketach. Od tego czasu datę uruchomienia przesuwano już po raz trzeci, w tym na prośbę krajów związkowych.

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System przewiduje pięć kategorii — od poziomu „chów w kojcu”, odpowiadającego ustawowo określonemu minimum, po kategorię „bio”. Od 2019 roku sieci handlowe stosują dobrowolne własne oznakowanie o tych samych poziomach dla mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego.

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Rząd planuje rozszerzyć oznakowanie nie tylko na supermarkety, lecz także na restauracje. Chce również objąć obowiązkowym systemem mięso importowane, podczas gdy obecnie wymóg dotyczy wyłącznie produktów krajowej produkcji. Komisja Europejska zgłosiła jednak zastrzeżenia wobec tego podejścia.

Przedstawiciel Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Jens Behrens oświadczył, że dodatkowy termin pozwoli kontynuować dialog z Komisją Europejską. Przedstawicielka Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Christina Stumpp podkreśliła, że bez włączenia produktów zagranicznych konkurencja będzie zakłócona na niekorzyść niemieckich producentów.

Organizacja ochrony zwierząt Vier Pfoten skrytykowała nowe odroczenie, jednocześnie popierając utrzymanie systemu oznakowania. Wezwała do usunięcia jego niedociągnięć oraz jaśniejszego wyjaśniania standardów stojących za kategoriami chowu zwierząt.

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