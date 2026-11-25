Niemcy planują przeznaczyć na obronność w 2027 roku 139,4 mld euro — o 31,2 mld euro więcej niż przewidziano na 2026 rok. Komisja Budżetowa zatwierdziła już odpowiedni plan, który ma zostać poddany pod głosowanie w parlamencie, informuje Anadolu Agency.

Wydatki na obronność wzrosną

Łączna kwota będzie obejmować 109,7 mld euro w regularnym budżecie obronnym oraz 29,6 mld euro ze specjalnego funduszu dla Bundeswehry, utworzonego w 2022 roku. Dane te uwzględniają korektę wprowadzoną przez Komisję Budżetową.

Ponad 60 mld euro planuje się przeznaczyć na zakupy wojskowe. Środki przewidziano na samoloty, wyposażenie i infrastrukturę w ramach kursu Berlina na osiągnięcie wyższych celów NATO dotyczących wydatków na obronność.

Pomoc i składki na rzecz ONZ zostaną ograniczone

Jednocześnie budżet niemieckiego Ministerstwa Rozwoju ma w 2027 roku zmniejszyć się do 9,58 mld euro wobec 10,05 mld euro w 2026 roku. Cięcia wyniosą około 470 mln euro.

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Mniej środków planuje się skierować na dwustronną współpracę państwową, zarządzanie kryzysowe i odbudowę. Wydatki związane z kryzysami mają zmniejszyć się o niemal 40%.

Składki na rzecz ONZ i innych organizacji międzynarodowych za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju planuje się zmniejszyć z 515,9 mln euro w 2026 roku do 442,7 mln euro w 2027 roku. W budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wkład Niemiec do ONZ ma spaść z 517,2 mln euro do 309,5 mln euro, a łączna kategoria płatności dla ONZ i organizacji międzynarodowych — z 887,8 mln euro do 680 mln euro.

Część spadku wyjaśnia standardowy trzyletni harmonogram płatności za operacje pokojowe ONZ: w 2027 roku Niemcy mają zapłacić jedynie 50% odpowiedniej składki.

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