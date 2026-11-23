Rząd Niemiec planuje co miesiąc przekazywać po 10 euro na rachunki inwestycyjne dla każdego dziecka i nastolatka w wieku od sześciu do 18 lat. Program Frühstartrente, czyli „wcześniejsza emerytura na start”, ma zachęcać do długoterminowego oszczędzania na starość i częściowo zmniejszyć presję na państwowy system emerytalny, informuje Deutsche Welle.

Jak będzie działał program

Środków z takich rachunków nie będzie można wykorzystać przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecny plan przewiduje możliwość przeniesienia oszczędności na prywatne rachunki emerytalne. Dochody z inwestycji nie będą opodatkowane w okresie gromadzenia oszczędności, a podatek będzie pobierany dopiero przy wypłacie środków.

Według rządowych wyliczeń 1440 euro, które państwo wpłaci w ciągu 12 lat, przy średniej rocznej stopie zwrotu wynoszącej 7% może wzrosnąć do około 53 tys. euro do czasu przejścia danej osoby na emeryturę. Rodzice i krewni również będą mogli zasilać rachunek. Przy dodatkowych wpłatach w wysokości 50 euro miesięcznie oszczędności mogą osiągnąć 300 tys. euro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja demograficzna i krytyka ekonomistów

Niemiecki system emerytalny znajduje się pod coraz większą presją z powodu starzenia się społeczeństwa i niskiej dzietności. W latach 60. na jednego emeryta przypadało sześciu płatników składek, podczas gdy obecnie są to tylko dwie osoby. Współczynnik dzietności wynosi 1,32 dziecka na kobietę, a populacja w wieku produkcyjnym kurczy się o około 1% rocznie z powodu zmian demograficznych, według oceny banku LBBW.

Na finansowanie świadczeń państwo kieruje co roku do systemu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego ponad 123 mld euro — niemal jedną czwartą budżetu federalnego. Profesor Uniwersytetu Technicznego w Monachium Axel Börsch-Supan uważa, że wczesne rozpoczęcie oszczędzania ma sens dzięki procentowi składanemu, jednak sam program nie rozwiąże systemowych problemów modelu emerytalnego.

Ekonomiści ostrzegają również, że państwowe wpłaty mogą bardziej pomóc zamożniejszym rodzinom, które mają możliwość dodatkowego inwestowania. Instytut Ifo krytykuje ten mechanizm jako rozdzielanie środków, które państwo następnie odzyskuje poprzez podatki. Jednocześnie rząd oświadcza, że program zapewni wszystkim dzieciom start na rynku kapitałowym niezależnie od zamożności ich rodzin oraz będzie sprzyjał edukacji finansowej.

Czytaj nas na