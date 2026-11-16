Niemcy planują od początku 2027 roku wprowadzić państwowe wsparcie dla inwestycyjnych kont emerytalnych przeznaczonych na prywatne oszczędzanie na starość. Nowy mechanizm ma stać się ustawowym zastępstwem dla Riester-Rente w przypadku nowych umów i zachęcać ludzi do inwestowania środków na rynku kapitałowym, w tym w globalnie zdywersyfikowane fundusze giełdowe.

Jak informuje Tagesschau, według danych Bundesbanku ponad 3,5 bln euro oszczędności mieszkańców Niemiec znajduje się na rachunkach bieżących lub przynosi jedynie minimalne dochody z lokat i wkładów oszczędnościowych. Ekspert finansowy Uniwersytetu w Kassel Christian Klein wskazał, że na rynku akcji inwestuje tylko co piąty mieszkaniec kraju.

Państwowe dopłaty do wpłat

Według danych rządu federalnego państwo dopłaci 50 centów do każdego zaoszczędzonego euro, jeśli roczna wpłata nie przekroczy 360 euro. W przypadku wpłat powyżej tej kwoty i do 1 800 euro przewidziano dopłatę w wysokości 25 centów za euro. Maksymalne podstawowe wsparcie państwowe wyniesie 540 euro rocznie pod warunkiem dokonania odpowiednich wpłat.

Rodziny z dziećmi będą mogły otrzymać dodatkowo po 300 euro na każde dziecko. Christoph Hommel, ekspert ds. oszczędzania emerytalnego z portalu Finanztip, uważa, że nowe konto jest przede wszystkim przeznaczone dla osób, które zamierzają w długiej perspektywie zwiększyć swoją przyszłą emeryturę.

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Wybór między zyskami a gwarancjami

Uczestnicy będą mogli wybierać modele o wyższym potencjale zysków, w tym inwestycje w ETF-y z globalnie zdywersyfikowanymi akcjami, lub produkty gwarantowane. Jednocześnie Klein ostrzegł, że gwarancje zwrotu zainwestowanych środków obniżają oczekiwane zyski, a tym samym wysokość przyszłej emerytury.

W badaniu ponad tysiąca uczestników, przeprowadzonym pod kierownictwem Kleina, trzy czwarte respondentów oświadczyło, że może wyobrazić sobie inwestowanie za pośrednictwem takiego konta emerytalnego. Jednocześnie ponad połowa chciałaby gwarancji pełnego zwrotu każdego zainwestowanego euro.

Obecne umowy Riester-Rente będzie można nadal zasilać wpłatami: nie przewidziano automatycznego anulowania ani przeniesienia do nowego systemu. Jednak od 2027 roku zawieranie nowych umów według starego modelu będzie niemożliwe. Rząd planuje również zaproponować własne standardowe konto inwestycyjne, lecz jego parametry i data uruchomienia nie zostały jeszcze określone.

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