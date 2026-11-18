W Niemczech władze federalne i koncern kolejowy Deutsche Bahn zawarły nową umowę finansową. Według Der Spiegel przewiduje ona skierowanie rekordowych 83 mld euro do sieci kolejowej spółki. W zamian koncern musi wykazać konkretny postęp, w przeciwnym razie grożą mu kary.

Finansowanie z warunkami

Nowe porozumienie wiąże państwowe finansowanie infrastruktury z wynikami, które Deutsche Bahn ma osiągnąć w przyszłości. Środki mają trafić właśnie do sieci kolejowej koncernu.

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Oczekiwania pasażerów

Deutsche Bahn obiecuje poprawę, jednak Der Spiegel stawia pytanie, kiedy odczują ją klienci spółki. Według podpisu pod zdjęciem w artykule sytuacja z punktualnością na głównym dworcu we Frankfurcie pozostaje dramatyczna. Właśnie konkretny postęp w funkcjonowaniu sieci jest warunkiem nowej umowy finansowej.

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