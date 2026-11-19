W Niemczech promowany jest pomysł wpisania długoterminowego finansowania Ukrainy do kolejnego siedmioletniego budżetu UE, aby przyszłego pozyskiwania środków nie mogło samodzielnie zablokować jedno państwo. Informuje o tym Politico Europe, powołując się na urzędników zaznajomionych z negocjacjami budżetowymi.

Berlin proponuje zapewnić Unii Europejskiej dodatkową rezerwę finansową na zaciąganie pożyczek na wsparcie Kijowa ponad 100 mld euro, które Komisja Europejska już zaproponowała przeznaczyć dla Ukrainy. Taki mechanizm umożliwiłby pozyskiwanie środków w przyszłości bez konieczności natychmiastowego zatwierdzania znacznych wydatków.

Mechanizm głosowania

Przyjęcie kolejnego wieloletniego budżetu UE i powiązanego z nim mechanizmu będzie wymagało jednomyślnego poparcia państw członkowskich. Jednocześnie Niemcy dążą do tego, aby dalsze decyzje dotyczące pozyskiwania środków dla Ukrainy były podejmowane większością kwalifikowaną. Według rozmówcy Politico Europe utrudniłoby to zablokowanie wsparcia dla Kijowa przez pojedynczy rząd.

Inicjatywa, według informacji publikacji, może spotkać się ze sprzeciwem Węgier, Czech i Słowacji, które domagały się możliwości nieuczestniczenia w finansowaniu pomocy dla Ukrainy. Kwestia jest omawiana przed specjalnym szczytem UE zaplanowanym na 26–27 listopada.

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Żądania Berlina

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy powiązał poparcie Berlina dla nowego budżetu UE z pozyskaniem kolejnych 45 mld euro dla Ukrainy w 2027 roku oraz określeniem perspektywy finansowej od 2028 roku. Niemcy są największym płatnikiem do budżetu UE, którego łączna wartość wynosi 2 bln euro.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział Politico Europe, że na spłatę odsetek od obecnych pożyczek może przypaść ponad 40 mld euro. Będzie to stanowiło znaczną część 100 mld euro zaproponowanych dla Ukrainy w ramach siedmioletniego budżetu i może stworzyć potrzebę dodatkowego finansowania po pokryciu bieżących potrzeb.

Niemieccy urzędnicy obawiają się również, że wyjątki dla mniejszych państw mogą stworzyć precedens dla większych krajów. W materiale wspomniano o możliwym zwycięstwie liderki francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji zaplanowanych na kwiecień.

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