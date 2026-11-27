Rząd Niemiec zaproponował wprowadzenie na poziomie UE nowego modelu wynagrodzenia dla podmiotów uprawnionych od dostawców generatywnej sztucznej inteligencji. Chodzi o przypadki, gdy AI tworzy teksty, muzykę lub materiały wideo konkurujące z utworami stworzonymi przez ludzi. Poinformował o tym Tagesschau, powołując się na stanowisko niemieckiego rządu na potrzeby konsultacji UE dotyczących prawa autorskiego.

Wypłaty za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania

Zgodnie z zamysłem rządu Niemiec podmioty uprawnione powinny otrzymywać sprawiedliwy udział w wartości dodanej powstałej dzięki wykorzystaniu systemów AI w Unii Europejskiej. Środki mają trafiać do podmiotów uprawnionych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami.

O takie wypłaty będą mogli ubiegać się uprawnieni, którzy bezpłatnie udostępnili swoje utwory do szkolenia modeli AI. Ci, którzy sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich dzieł do szkolenia systemów, nadal będą mogli uzgadniać z dostawcami AI indywidualne umowy licencyjne.

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Ochrona mediów i jednolite zasady

Rząd Niemiec zwrócił również uwagę na działanie systemów AI, które wyszukują w internecie aktualne materiały medialne, analizują je i zwięźle przedstawiają we własnych odpowiedziach. Zdaniem rządu może to prowadzić do utraty przez firmy medialne odwiedzających ich strony, a tym samym przychodów z reklam i subskrypcji. W dokumencie podkreślono potrzebę zapewnienia ekonomicznej rentowności mediów, zachowania pluralizmu i różnorodności opinii.

Niemcy chcą, aby wszyscy dostawcy modeli AI na rynku UE potwierdzali przestrzeganie europejskiego prawa autorskiego niezależnie od miejsca szkolenia modeli. Proponuje się również uproszczenie dla podmiotów uprawnionych procedury rezygnacji z wykorzystywania utworów do szkolenia AI oraz weryfikacji przestrzegania takiej rezygnacji. Jednocześnie rząd Niemiec ostrzegł, że nowe zasady mogą podnieść koszt podstawowych modeli AI lub ograniczyć ich dostępność.

Niemcy i 14 innych państw UE wcześniej wezwały Komisję Europejską do jak najszybszego przedstawienia propozycji legislacyjnej dotyczącej wzmocnienia prawa autorskiego w erze AI. W programie prac Komisji Europejskiej na drugi kwartał 2027 roku zaplanowano pakiet legislacyjny, który będzie dotyczył również prawa autorskiego, jednak jego konkretna treść nie została jeszcze określona.

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