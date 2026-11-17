W Berlinie reprezentacja Niemiec rozgromiła Holandię 5:0 w meczu Ligi Narodów i zajęła pierwsze miejsce w grupie A2, awansując do ćwierćfinału turnieju. Jak podaje Channel NewsAsia, Florian Wirtz zdobył dwie bramki, a gospodarze strzelili cztery z pięciu goli w ciągu 18 minut drugiej połowy.

Przebieg meczu

Holandia mogła otworzyć wynik, jednak Donyell Malen z bliskiej odległości uderzył głową nad bramką. Po drugiej stronie boiska Derry Scherhant najpierw trafił w słupek, a w 41. minucie zszedł z lewego skrzydła i posłał piłkę w górny róg bramki. Był to pierwszy gol 24-letniego skrzydłowego Freiburga w reprezentacji.

W 60. minucie Wirtz podwyższył prowadzenie Niemiec strzałem lewą nogą zza pola karnego, a piłka wpadła do bramki po odbiciu od dalszego słupka. Pięć minut później Nico Schlotterbeck głową wykorzystał rzut wolny Bryana Grudy. W 71. minucie Gruda asystował Wirtzowi, a w 77. minucie sam zdobył bramkę po tym, jak Scherhant ponownie trafił w słupek.

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Sytuacja w grupie

Niemcy, Holandia i Grecja zakończyły fazę grupową z 11 punktami. Grecy pokonali u siebie Serbię 1:0 dzięki bramce Georgiosa Masourasa w 69. minucie. Holandia zajęła drugie miejsce i awansowała dalej, Grecja była trzecia, a Serbia nie zdobyła ani jednego punktu.

Piąty gol Niemiec zapewnił im pierwsze miejsce dzięki różnicy bramek w bezpośrednich meczach. Dla Holendrów była to pierwsza porażka od czasu mianowania Xaviego Hernandeza na stanowisko głównego trenera w sierpniu. Ostatni raz reprezentacja Holandii przegrała mecz międzynarodowy różnicą pięciu bramek w 1959 roku, gdy RFN pokonała ją 7:0 w Kolonii.

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