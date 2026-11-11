Niemcy zatwierdziły rezerwę gazu wartą do 1,8 mld euro — Der Spiegel

Federalny rząd Niemiec zatwierdził utworzenie strategicznej rezerwy gazu. O decyzji gabinetu ministrów informuje Der Spiegel. Według publikacji projekt ustawy szacuje początkowe koszty utworzenia rezerwy na 1,2–1,8 mld euro.

Koszty dla konsumentów

Projekt ustawy przewiduje, że koszty te pokryją konsumenci. Wskazana wycena dotyczy właśnie utworzenia zapasu. Der Spiegel pisze również, że strategiczna rezerwa ma zostać wprowadzona szybko.

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Przeznaczenie rezerwy

Rezerwa ma zapewnić dostawy gazu. W podpisie pod zdjęciem Der Spiegel zaznacza, że minister gospodarki Katharina Reiche wskazuje na rolę rezerwy w zapewnieniu dostaw.

Artykuł opublikowano 11 listopada 2026 roku, a jego autorem jest Markus Becker. Godzina publikacji wskazana na stronie to 14:48.

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