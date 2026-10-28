Niemcy i Japonia zbadają możliwość współpracy przy opracowaniu myśliwca nowej generacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył to w Tokio w Japonii podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Japonii Sanae Takaichi, informuje Anadolu Agency.

Współpraca obronna

Merz powiedział, że Berlin i Tokio dążą do pogłębienia relacji obronnych, aby wspierać bezpieczeństwo i stabilność w Europie oraz regionie Indo-Pacyfiku. Według niego kraje będą zacieśniać współpracę w dziedzinie uzbrojenia poprzez wspólne projekty tworzenia innowacyjnych zdolności obronnych.

Kanclerz zaznaczył, że w tym kontekście strony zamierzają zbadać możliwość współpracy przy rozwoju samolotów bojowych. W tym celu przygotowano już odpowiedni mandat.

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Inne obszary porozumień

Sanae Takaichi, według Kyodo News, poinformowała również o porozumieniu dotyczącym wzmocnienia łańcuchów dostaw minerałów o krytycznym znaczeniu oraz współpracy w przemyśle obronnym. Według niej Niemcy i Japonia planują wzmocnić strategiczne partnerstwo w szerokim zakresie obszarów i pozostają zaangażowane w utrzymanie porządku międzynarodowego oraz globalnej stabilności.

Kraje utworzą także mechanizm dialogu wysokiego szczebla w sprawie sztucznej inteligencji oraz będą zachęcać do współpracy sektora prywatnego w zaawansowanych technologiach, w tym w fuzji jądrowej i energetyce wodorowej.

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