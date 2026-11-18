Rząd Niemiec zdecydował o zgłoszeniu profesora Uniwersytetu Princeton Markusa Brunnermeiera na stanowisko głównego ekonomisty Europejskiego Banku Centralnego. O decyzji federalnego gabinetu poinformował zastępca rzecznika rządu Steffen Meyer, jak podaje Tagesschau. Wcześniej kandydaturę 57-letniego naukowca zaproponował minister finansów Lars Klingbeil.

Doświadczenie w finansach i polityce pieniężnej

Brunnermeier jest profesorem ekonomii na amerykańskim Uniwersytecie Princeton. Dorastał w bawarskim Landshut i studiował ekonomię w Ratyzbonie. Jego zainteresowania badawcze obejmują rynki finansowe, politykę pieniężną i stabilność makroekonomiczną.

Naukowiec ma także międzynarodowe doświadczenie w pracy w organach doradczych ds. polityki gospodarczej i finansowej, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i Bundesbanku. Rząd Niemiec nazwał go wybitnym ekonomistą.

Główny ekonomista Commerzbanku Jörg Krämer nazwał Brunnermeiera ekspertem uznawanym na arenie międzynarodowej i zaznaczył, że jego badania znajdują się na styku rynków finansowych i polityki pieniężnej. Krämer ocenił go również jako zwolennika polityki pieniężnej zorientowanej na stabilność.

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Możliwa zmiana w 2027 roku

Główny ekonomista EBC przygotowuje decyzje Rady Prezesów EBC dotyczące stóp procentowych i strategii oraz uczestniczy w kształtowaniu podstaw europejskiej polityki pieniężnej. Obecnie stanowisko to zajmuje Irlandczyk Philip Lane. Brunnermeier może zastąpić go w połowie 2027 roku.

Zgłoszenie kandydatury jest częścią szerszej odnowy kierownictwa EBC. Prezeska banku Christine Lagarde oświadczyła, że zamierza przedterminowo opuścić stanowisko 7 lutego 2027 roku, chociaż jej kadencja miała trwać do końca października tego samego roku. Wśród kandydatów na jej stanowisko wymieniani są były szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot oraz szef Banku Rozrachunków Międzynarodowych Pablo Hernández de Cos. Francja wyraziła preferencję dla Hernándeza de Cosa.

Ostateczne powołanie Brunnermeiera nie jest gwarantowane. Szefowie państw i rządów krajów strefy euro uzgadniają decyzje personalne z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC, a znaczenie ma również podział stanowisk między przedstawicieli różnych krajów.

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