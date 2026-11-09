W Paryżu Niemcy wezwały do deeskalacji i kontynuowania pośrednich rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w celu dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul oświadczył to po rozmowach z odpowiednikami z G7 i sekretarzem stanu USA Marco Rubio, informuje Anadolu Agency.

Apel o dyplomatyczne rozwiązanie

Według Wadephula nie widzi on wojskowego rozwiązania problemu. Niemcy, podkreślił szef MSZ, zdecydowanie popierają kontynuację pośrednich kontaktów Waszyngtonu i Teheranu oraz pozostają w stałym kontakcie z partnerami w regionie.

Wadephul wezwał również Iran do wykazania politycznej woli w negocjacjach i podjęcia konkretnych kroków na rzecz uregulowania sytuacji. Zaznaczył, że kraje zachodnie będą utrzymywać ograniczenia gospodarcze i sankcje, dopóki nie zobaczą istotnej gotowości Teheranu do omawiania kluczowych kwestii.

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Warunki i następne spotkanie

Niemiecki minister zaliczył do tych kwestii wolność żeglugi w Cieśninie Ormuz, wiarygodną rezygnację z jakiegokolwiek programu tworzenia broni jądrowej oraz odpowiedzialne zachowanie w regionie, które nie zagraża istnieniu innych państw.

Ponadto Berlin planuje na początku grudnia gościć kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw E4 — Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec — wraz z przedstawicielami Turcji, Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Mają na nim omówić deeskalację napięć i postępy w rozwiązaniach dyplomatycznych.

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