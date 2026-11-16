Niemieckie Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby jednorazowo zezwolić spółkom energetycznym na dobrowolny zwrot poszczególnych działek przeznaczonych pod budowę morskich farm wiatrowych. Inicjatywa ma zostać włączona do planowanych zmian w ustawie o morskiej energetyce wiatrowej, informuje Tagesschau.

Propozycja dotyczy działek sprzedanych na aukcjach w latach 2023–2024, które przed licytacją nie zostały poddane wcześniejszym badaniom przez Federalną Agencję Morską i Hydrograficzną. Na tych terenach planowano budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 9,5 gigawata — niemal dwukrotnie większej niż obecna moc niemieckiej morskiej energetyki wiatrowej.

Warunki zwrotu działek

Spółki będą mogły skorzystać z możliwości zwrotu projektów przez kilka tygodni na początku przyszłego roku. Wpłacone zaliczki i zabezpieczenia, które dla każdego projektu wynoszą setki milionów euro, nie zostaną zwrócone. Jednocześnie spółkom mają zostać zrekompensowane koszty wstępnych badań; według źródeł redakcji zwrot może wynieść około 9 mln euro.

Następnie działki planuje się ponownie wystawić na aukcję i zagospodarować w ciągu pięciu lat. Spółka, która zwróci projekt, nie będzie mogła ponownie ubiegać się o tę samą działkę.

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Odroczenie płatności i problemy z siecią

Dla deweloperów, którzy zdecydują się kontynuować projekty, ministerstwo przewiduje odroczenie wielomiliardowych opłat licencyjnych. Ma to umożliwić najpierw uzyskanie przychodów z produkcji energii elektrycznej, a dopiero potem dokonanie dużych płatności.

Problemem dla branży pozostają opóźnienia w podłączaniu farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej. Deweloperzy będą mogli domagać się rekompensaty tylko w przypadku naruszenia wiążącego, gwarantowanego terminu przyłączenia. Jednak dla projektów, które obecnie stoją pod znakiem zapytania, takich dat jeszcze nie ma, a terminy przyłączenia były wielokrotnie przesuwane podczas ponad dwuletniego planowania.

Spółki BP, TotalEnergies, RWE, EnBW i Luxcara wskazują, że z powodu rosnących kosztów i przesuwania terminów przyłączenia ekonomiczne podstawy wielu projektów znacząco się pogorszyły. Branża prosi również o wydłużenie standardowego okresu eksploatacji morskich farm wiatrowych z 25 do 35 lat, jednak tego przepisu nie ma jeszcze w dokumencie zawierającym kluczowe założenia.

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