Niemcy zamierzają utrzymać obecność w Libanie po zakończeniu misji pokojowej ONZ UNIFIL pod koniec 2026 roku. Berlin będzie nadal szkolił i wspierał libańskich wojskowych, w tym w sferze morskiej, powiedział niemiecki wiceminister obrony Nils Schmid.

Jak informuje The National, Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz ostatni przedłużyła mandat UNIFIL w sierpniu 2025 roku — do grudnia 2026 roku. Następnie misja ma rozpocząć uporządkowane wycofywanie personelu. UNIFIL, utworzona w 1978 roku, działa w południowym Libanie: monitoruje sytuację wzdłuż Niebieskiej Linii, która oddziela Liban od Izraela, oraz pomaga armii libańskiej rozszerzać władzę państwową na południu kraju.

Przyszły format obecności

Według Schmida format ewentualnej kolejnej misji międzynarodowej nie został jeszcze uzgodniony. Państwa europejskie dyskutują, czy będzie ona działać na podstawie nowego mandatu ONZ, czy w ramach Unii Europejskiej. Wiodącą rolę w tych konsultacjach odgrywają Włochy, Francja i Hiszpania, a dołączyć do nich mają także inne kraje europejskie.

Niemcy nie planują wysyłać do Libanu wojsk lądowych. Ich wkład nadal będzie koncentrował się na kierunku morskim. Berlin od wielu lat uczestniczy w morskim komponencie UNIFIL, w tym szkoli i wspiera libańską marynarkę wojenną. W składzie sił morskich misji służy niemiecka fregata, a komponentem tym dowodzi niemiecki dowódca.

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Wsparcie dla armii libańskiej

Schmid powiedział również, że Niemcy zapewniły rząd Libanu o dalszym wsparciu dla armii i podkreśliły konieczność, aby państwo było jedynym podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Wezwał Bejrut do kontynuowania rozbrajania ugrupowań zbrojnych i aktorów niepaństwowych.

Liban zobowiązał się rozbroić grupy niepaństwowe, w tym Hezbollah. Jednocześnie wysiłki te wielokrotnie zatrzymywały się z powodu siły militarnej ugrupowania, wsparcia ze strony Iranu oraz ograniczonych możliwości armii libańskiej. Libańscy urzędnicy oświadczali również, że obecność izraelskich wojskowych na południu kraju utrudnia armii zakończenie rozmieszczenia w tym regionie.

Osobno ministrowie spraw zagranicznych UE w październiku uzgodnili utworzenie trzyletniej misji cywilno-wojskowej w celu doradczego i szkoleniowego wsparcia libańskich sił zbrojnych oraz służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Inicjatywa ta nie zastąpi UNIFIL ani nie przejmie jej funkcji pokojowych i monitorujących w południowym Libanie.

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