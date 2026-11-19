Ceny gazu w Niemczech gwałtownie rosną, co prowadzi również do wzrostu cen energii elektrycznej. Politycy i eksperci obawiają się, że zimą kraj może stanąć w obliczu energetycznego szoku cenowego.

Wzrost cen energii

O tendencji do gwałtownego wzrostu cen gazu informuje Der Spiegel. Publikacja zaznacza, że wzrost cen gazu wpływa na koszt energii elektrycznej.

Ryzyko dla Niemiec

Zgodnie z oceną przytoczoną przez publikację politycy i eksperci obawiają się takiego zimowego wzrostu cen, którego rząd nie będzie już w stanie złagodzić.

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W podpisie pod zdjęciem z wioski w Dolnej Saksonii zaznaczono, że w Niemczech drożeją gaz, energia elektryczna i olej opałowy.

Materiał opublikowano 19 listopada 2026 roku o godzinie 12:12. Jego autorem jest Markus Becker. W tytule publikacji sytuację określono jako zagrożenie energetycznym szokiem cenowym dla kraju zimą.

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