Niemiecka sieć domów towarowych Galeria planuje zamknąć sklepy przy bulwarze Kurfürstendamm w Berlinie, ulicy Hohe Straße w Kolonii oraz na placu Rotkreuzplatz w Monachium. Decyzja dotknie około 400 pracowników, informuje Tagesschau.

Przyczyny zamknięć

Umowy najmu trzech sklepów wygasają wiosną 2027 roku — powiedział tymczasowy zarządca w postępowaniu upadłościowym Frank Kebekus. Jak zaznaczył, w Berlinie i Monachium firma nie zdołała osiągnąć porozumienia z nowymi właścicielami nieruchomości. Zdaniem Kebekusa koloński dom towarowy jest zbyt duży, by działać rentownie.

Na początku października Galeria po raz czwarty w ciągu sześciu lat złożyła wniosek o upadłość. Działalność w obecnych 83 oddziałach jest na razie kontynuowana, jednak w ramach postępowania sprawdzana jest ich rentowność. Firma wskazała wysokie koszty najmu i utrzymania obiektów jako jeden z głównych problemów, obok ogólnej sytuacji gospodarczej.

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Możliwe dalsze redukcje

Według źródeł dpa znających sytuację Galeria może zamknąć ponad połowę obecnych sklepów, pozostawiając od 30 do 40 lokalizacji. Handelsblatt i Süddeutsche Zeitung również informowały o liście możliwych zamknięć, która ma zostać opublikowana do końca grudnia. Według ich danych podstawą jest wewnętrzny dokument firmy konsultingowej Roland Berger dla potencjalnych inwestorów.

Jak pisze Handelsblatt, w roku finansowym 2025/26, który zakończył się pod koniec września, strata netto Galerii wyniosła 248 mln euro. Süddeutsche Zeitung podała, że w pierwszych dwóch tygodniach listopada przychody spadły o 9,6% rok do roku, a dochód brutto — o 13,7%, mimo prób pobudzenia sprzedaży rabatami.

Firma szuka nowego właściciela. Termin składania niewiążących ofert upłynął w czwartek, a liczba potencjalnych nabywców może, według dostępnych informacji, sięgnąć 20. Nowego właściciela chcą znaleźć do końca grudnia. Galeria zatrudnia obecnie 11 250 pracowników, którzy do tego czasu będą otrzymywać świadczenia związane z upadłością.

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