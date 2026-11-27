W Niemczech firma obronna Rheinmetall obniżyła prognozę sprzedaży na 2030 rok do 33–37 mld euro, wobec wcześniejszej oceny na poziomie około 45 mld euro. Według CNBC, spółka przedstawiła zaktualizowane wytyczne podczas wydarzenia Capital Markets Day.

Ostrożniejsza prognoza

Nowa prognoza zakłada ostrożniejsze podejście do planowania w działach Rheinmetall zajmujących się pojazdami wojskowymi, a także uzbrojeniem i amunicją. Spółka skorygowała szacunki, uwzględniając nowe moce produkcyjne i opóźnienia w realizacji projektów.

W prezentacji Rheinmetall zaznaczył, że możliwości rynkowe nie uległy zmianie, jednak spółka zmieniła podejście do ich planowania. Poinformowała również o zamiarze zachowania elastyczności na dynamicznym rynku, przy jednoczesnym stosowaniu ostrożniejszej średnioterminowej strategii.

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Reakcja rynku

W piątek, w połowie porannej sesji handlowej, akcje Rheinmetall wzrosły o 3,4%. Nastąpiło to w związku ze wzrostem europejskiego sektora obronnego.

Zaktualizowaną prognozę opublikowano po kilku niepowodzeniach spółki. W szczególności anulowano duży kontrakt na budowę wojskowych okrętów F126 dla niemieckich sił zbrojnych.

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