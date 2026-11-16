W Niemczech Federalna Służba Wywiadowcza (BND) rozważa, w jaki sposób jej były pracownik Manfred D. mógł przez lata wywozić z instytucji dokumenty, w tym tajne. Według Tagesschau śledczy zabezpieczyli u byłego prezydenta BND Augusta Hanninga ponad 2 tysiące dokumentów.

Federalna Prokuratura Generalna Niemiec podejrzewa Manfreda D. o to, że przez lata przekazywał byłemu przełożonemu tajne materiały służby. Śledztwo zakłada, że Hanning mógł wykorzystywać te informacje w swojej działalności doradczej. Sprawdzane jest również podejrzenie, że wewnętrzne dane BND mogły trafić za granicę. Obrońca Hanninga zaprzecza tym twierdzeniom.

Możliwe luki w bezpieczeństwie

Według WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung w BND rozważana jest wersja, że Manfred D. wykorzystywał przywileje osobistego asystenta prezydenta służby. Za zgodą mógł wieczorami korzystać z transportu kierownictwa, aby wracać do domu. Według źródeł w kręgach bezpieczeństwa takie samochody przy wyjeździe z terenu instytucji prawie nie były kontrolowane.

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Wewnętrzne dochodzenie bada również informacje, według których Manfred D. wielokrotnie przekazywał ochroniarzom szefa BND wydrukowane dokumenty w torbie. Ochroniarze mogli przechodzić przez punkty kontrolne bez standardowej kontroli. Jako asystent kilku prezydentów służby miał dostęp do skrzynek e-mailowych i kalendarzy kierownictwa, a także mógł drukować tajne materiały do przygotowywania teczek roboczych.

Kontrola parlamentarna

Manfred D. przebywa w areszcie, a decyzja o wniesieniu aktu oskarżenia nie została jeszcze podjęta. Jego adwokatka nie skomentowała zapytania dziennikarzy. BND oświadczyła, że co do zasady nie komentuje publicznie kwestii, które mogą dotyczyć działalności wywiadowczej, ani spraw kadrowych.

Parlamentarny Organ Kontrolny Bundestagu po zatrzymaniu Hanninga i Manfreda D. rozpoczął specjalną kontrolę. Kontrolerzy mogą badać dokumenty BND, przesłuchiwać pracowników i żądać informacji. Manfred D. był asystentem czterech szefów BND, a jesienią 2025 roku został przeniesiony do Pullach, po czym wkrótce przeszedł na emeryturę. Osobno służba sprawdza jego rozliczenia kosztów podróży służbowych, w tym loty klasą biznes między Berlinem a Monachium w weekendy, które miał rzekomo rozliczać jako podróże służbowe.

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