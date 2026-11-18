W Niemczech Centralna Służba ds. Egzekwowania Sankcji ustala, czy Deutsche Treuinvest-Stiftung mogła dokonywać płatności na rzecz rosyjskiego oligarchy Petra Olegowicza Awena, który od 2022 roku jest objęty sankcjami UE. Informuje o tym Tagesschau, powołując się na wspólne śledztwo NDR, WDR i Süddeutsche Zeitung. Na początku października służba wysłała do fundacji zapytanie dotyczące możliwych przelewów na rzecz Awena.

Aktywa emerytalne o wartości 12 mld euro

Deutsche Treuinvest-Stiftung jest ściśle powiązana z DWS, spółką zarządzającą aktywami będącą spółką zależną Deutsche Banku. DWS utworzyła fundację i nadal zapewnia personel, który nią zarządza i sprawuje nad nią kontrolę. Fundacja zarządza powierniczo 12 mld euro środków przeznaczonych na emerytury pracownicze kilkuset firm.

Zgodnie z pismem służby jej śledczy prawdopodobnie wykryli rachunki Deutsche Treuinvest-Stiftung, które mogą być powiązane z Awenem. Jest on współwłaścicielem luksemburskiego holdingu LetterOne poprzez udział mniejszościowy. LetterOne posiada pośrednie udziały w szeregu europejskich i niemieckich spółek, w tym Wintershall Dea, która przekazała fundacji do zarządzania środki na emerytury pracownicze.

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Pytania dotyczące kontroli sankcyjnej i finansowej

DWS oświadczyła, że niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie ma zastosowania do fundacji, jednak przeprowadzane są kontrole sankcyjne. Spółka nie skomentowała możliwego związku z Petrem Awenem i nie odpowiedziała na pytania, czy złożyła dotyczące go zawiadomienia do właściwych organów. DWS twierdzi również, że fundacja, w przeciwieństwie do banków, nie prowadzi własnych rachunków ani rachunków papierów wartościowych.

Ekspert ds. sankcji Sascha Lohmann z Stiftung Wissenschaft und Politik stwierdził, że wymogi sankcyjne obejmują także udziały mniejszościowe. Jego zdaniem fundacja powinna była przynajmniej zgłosić powiązanie z osobą objętą sankcjami. Badacz rynków finansowych Nikolai Badengoop z SAFE uważa, że środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli sankcyjnych nie można rozpatrywać oddzielnie.

Według DWS Deutsche Treuinvest-Stiftung nie podlega nadzorowi regulatora finansowego BaFin, lecz organowi nadzorczemu przy prezydium rządowym w Darmstadt. Według ustaleń śledztwa organ ten sprawdza realizację statutowego celu fundacji, ale nie kontroluje procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy ani przestrzegania sankcji. BaFin nie skomentował konkretnej sprawy. Dotychczas nie wykryto oznak prania pieniędzy w ramach działalności fundacji.

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