W Niemczech Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (BSI) podniósł ocenę sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obecnie urząd określa ją jako mieszczącą się w przedziale od napiętej do krytycznej, informuje Der Spiegel. Materiał publikacji ukazał się 19 listopada 2026 roku.

Ostrzeżenie dla firm i konsumentów

Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego ostrzegł przed „krytyczną dynamiką” w bezpieczeństwie sieci. Według oceny BSI firmy i konsumenci w Niemczech zbyt beztrosko podchodzą do cyberochrony.

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Urząd podkreślił, że obiektami ataków stają się ci, którzy są łatwym celem. Ostrzeżenie dotyczy ataków i zakłóceń w działaniu internetu.

Nowe podatności każdego dnia

Siedziba Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego znajduje się w Bonn. W podpisie pod zdjęciem budynku urzędu wskazano, że każdego dnia pojawia się 160 nowych podatności.

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