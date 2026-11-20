W Niemczech dwa typy jednorazowych dronów uderzeniowych przeszły testy z użyciem ostrej amunicji. Krajowa agencja zamówień oczekuje, że pierwsze partie systemów Stark Virtus i Helsing HX-2 trafią do wojska do końca 2026 roku, aby rozpocząć szkolenie, informuje Defense News.

Testy w Meppen

Testy odbyły się w tygodniu, który rozpoczął się 9 listopada. Bundeswehra przeprowadziła kluczowe etapy w Centrum Testowym Uzbrojenia i Amunicji w Meppen. Specjaliści sprawdzali, czy Virtus i HX-2 są zdolne niezawodnie trafiać w wyznaczone cele oraz czy ich głowice bojowe działają prawidłowo po uderzeniu.

Na zdjęciach dołączonych do oświadczenia agencji zamówień OWE-V Virtus i HX-2 uchwycono bezpośrednio przed uderzeniem w czołg. Agencja nie ujawniła liczby startów ani wskaźników powodzenia testów.

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Dostawy i szkolenie

Oba systemy należą do amunicji krążącej: mogą pozostawać w powietrzu nad obszarem poszukiwania celu, a decyzję o przeprowadzeniu uderzenia podejmuje operator. Obecna kampania koncentrowała się na końcowym etapie użycia — od podejścia do celu po działanie głowicy bojowej — a nie na pełnej certyfikacji systemów do służby.

Kwalifikacja dronów nie została jeszcze zakończona. Przed ich użyciem w Niemieckich Siłach Zbrojnych należy dokładnie sprawdzić współdziałanie różnych komponentów systemu. Niemcy równocześnie prowadzą prace rozwojowe, testy, kwalifikację i przygotowania do eksploatacji, aby skrócić czas między zawarciem kontraktów a dostarczeniem broni do wojska.

25 lutego komisja budżetowa niemieckiego parlamentu zatwierdziła kontrakty z firmami Stark i Helsing o wartości po 268 mln euro. Opcje mogą zwiększyć każdą umowę o kolejne 1 mld euro, jednak dalsze zakupy będą zależeć od gotowości technologicznej systemów i zatwierdzenia finansowania przez deputowanych. Pierwszą dużą jednostką, która ma otrzymać tę amunicję od 2027 roku, ma być 45. Brygada Pancerna na Litwie.

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