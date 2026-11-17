Niemiecki bank Deutsche Bank po 2014 roku zaczął przenosić zamożnych rosyjskich klientów do swoich oddziałów w Szwajcarii i Luksemburgu, aby zachować tajemnicę bankową i nie ujawniać danych, których żądał Departament Sprawiedliwości USA. Wynika to ze wspólnego dziennikarskiego śledztwa opartego na wycieku wewnętrznych dokumentów banku, informuje Meduza English.

Po próbie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, państwo-agresora, w 2014 roku część rosyjskich miliarderów została objęta sankcjami USA. Według dziennikarzy Departament Sprawiedliwości USA zaczął zadawać Deutsche Bankowi pytania dotyczące jego zamożnych rosyjskich klientów. W 2018 roku bank zaczął przenosić dużych klientów powiązanych z Rosją do Szwajcarii i Luksemburga.

Klienci z listy Departamentu Skarbu USA

W listopadzie 2020 roku Deutsche Bank przygotował 172-stronicowy wewnętrzny dokument Russia Strategy Review. Wskazano w nim, że 17 ze 160 kluczowych rosyjskich klientów banku znajdowało się na tak zwanej kremlowskiej liście Departamentu Skarbu USA. Według stanu na 2020 rok klienci ci zapewniali 47% dochodów banku z portfela rosyjskich klientów.

Wśród innych zamożnych klientów Deutsche Banku dziennikarze wymienili Romana Abramowicza, Andrieja Mielniczenkę, Aliszera Usmanowa, Aleksieja Mordaszowa i Giennadija Timczenkę. Wewnętrzny komitet banku ds. ryzyka reputacyjnego już w 2014 roku oceniał klientów pod kątem potencjalnej szkody dla jego wizerunku; pierwsze miejsce na tej liście zajmował Oleg Deripaska.

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Odpowiedzi dla amerykańskich prokuratorów

W 2021 roku Deutsche Bank zawarł porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości USA, które pozwalało temu resortowi żądać od banku odpowiedzi dotyczących objętych sankcjami osób fizycznych i prawnych. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku prokuratorzy federalni zażądali nazwisk objętych sankcjami rosyjskich klientów, sald na ich rachunkach oraz informacji o śledzeniu przepływu rosyjskich środków.

Deutsche Bank przekazał władzom USA informacje o objętych sankcjami rosyjskich klientach, jednak nie w pełnym zakresie, zatrzymując część danych klientów. Bank powołał się na tajemnicę bankową w Szwajcarii i Luksemburgu. Nie uwzględnił także informacji o spółkach, w których objęci sankcjami biznesmeni posiadali udział mniejszy niż 50%. Jak zauważa The New York Times, mogło to pozwolić nie ujawnić części aktywów Deripaski.

Deutsche Bank oświadczył, że wypełnił zobowiązania wynikające z porozumienia z rządem USA. Bank wyjaśnił również, że koncentracja rosyjskich klientów w wyspecjalizowanych centrach w Szwajcarii i Luksemburgu była częścią jego modelu zarządzania prywatnym majątkiem, a klienci przechodzili wszystkie niezbędne kontrole.

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