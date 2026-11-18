Niemiecki bank Deutsche Bank umożliwił transakcje zbrojeniowe warte setki miliardów euro — Der Spiegel
W Niemczech niemiecki bank Deutsche Bank przez dziesięciolecia umożliwiał transakcje zbrojeniowe warte kilkaset miliardów euro. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na wewnętrzne dane.
Związek z przemysłem obronnym
Według publikacji Deutsche Bank jest ściśle związany z przemysłem obronnym. Wewnętrzne dane, jak zaznacza Der Spiegel, obejmują okres dziesięcioleci.
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Wielomiliardowe transakcje
W tytule materiału Der Spiegel nazywa te transakcje wielomiliardowymi. W podtytule publikacja wskazuje, że wewnętrzne dane świadczą o możliwości przeprowadzenia transakcji zbrojeniowych wartych kilkaset miliardów euro.
Artykuł opublikowano 18 listopada 2026 roku o godzinie 07:00 w serii „Inside Deutsche Bank”. Jako autorów wskazano Martina Hessego, Jayę Mirani i Svena Beckera. Materiał zamieszczono w gospodarczym dziale publikacji poświęconym firmom.