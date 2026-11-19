Niemiecki bank Deutsche Bank oświadczył, że transakcje jego włoskiej spółki zależnej zostały prawidłowo ujęte w sprawozdaniach finansowych grupy. Oświadczenie wydano po publikacji „Financial Times” o możliwym ukrywaniu strat z kredytów hipotecznych o wartości do 800 mln euro, informuje ANSA English.

Wniosek zewnętrznego audytora

Deutsche Bank zaznaczył, że ustalenia dotyczące włoskiej jednostki zostały przeanalizowane wspólnie z zewnętrznym audytorem banku. Audytor uznał, że nie ma potrzeby przekształcania sprawozdań finansowych Deutsche Bank za wcześniejsze okresy.

Bank oświadczył również, że nie było wymagane dodatkowe ujawnienie informacji na poziomie grupy, ponieważ sprawa nie miała istotnego wpływu na wyniki Deutsche Bank ani jego poszczególnych segmentów. Według banku wszystkie transakcje dotyczące wcześniejszych okresów zostały już prawidłowo ujęte w sprawozdawczości grupy.

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Co podał „Financial Times”

„Financial Times” pisał, że włoska jednostka niemieckiego banku miała rzekomo wykorzystywać instrumenty pochodne i równoległą księgowość, aby ukrywać straty za pomocą ukrytej rezerwy. Według publikacji mechanizm ten działał przez ponad dziesięć lat — do 2018 roku, gdy został zgłoszony przez wewnętrznego sygnalistę.

FT twierdził również, że Deutsche Bank nie ujawnił tej sprawy ani nie opublikował ustaleń wewnętrznego dochodzenia o kryptonimie Project Aetos. Wykazało ono niedociągnięcia w podstawowych operacjach bankowych i zarządzaniu ryzykiem związanym z kredytami hipotecznymi.

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