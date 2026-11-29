Niemiecki golfista Nicolai von Dellingshausen wygrał Australian PGA Championship w Sydney, stając się pierwszym przedstawicielem Niemiec, który zwyciężył w tym turnieju. Dla 33-letniego sportowca jest to drugi tytuł w DP World Tour oraz zwycięstwo w inauguracyjnym turnieju sezonu 2027, podaje Channel NewsAsia.

Przewaga dwóch uderzeń

Przed finałową rundą von Dellingshausen miał przewagę trzech uderzeń. W czwartej rundzie uzyskał wynik równy parowi — 72 uderzenia, mimo dwóch bogeyów w końcowej części rundy. Niemiec zakończył turniej z wynikiem 16 uderzeń poniżej par.

Drugie miejsce podzielili Norweg Nicolai Højgaard, Taj Kira­dech Aphibarnrat i Australijczyk Hayden Barron — wszyscy stracili do zwycięzcy dwa uderzenia. Triumf zapewnił również von Dellingshausenowi miejsce w PGA Championship, które odbędzie się w maju 2027 roku.

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Finałową rundę przerwano z powodu piorunów

Gra została rano tymczasowo wstrzymana z powodu piorunów w pobliżu The Lakes. Po wznowieniu rywalizacji Højgaard rozegrał agresywną rundę: zaliczył dwa birdie i dwa eagle na ostatnich ośmiu dołkach oraz uzyskał najlepszy wynik dnia — siedem uderzeń poniżej par, 65. Po trzeciej rundzie dzielił 11. pozycję, a w finale awansował o dziewięć miejsc.

Barron nie popełnił ani jednego bogeya i zanotował trzy birdie, zajmując najwyższe miejsce w swojej karierze w turnieju DP World Tour. Australijczyk Cameron Smith zakończył występ z wynikiem dwa uderzenia poniżej par i dzielił 18. miejsce. Były lider światowego rankingu Adam Scott dzielił piątą pozycję, tracąc jedno uderzenie do trójki wicemistrzów.

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